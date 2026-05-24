Усик эмоционально высказался после досрочной победы над Верховеном

Признание в любви жене, комплимент сопернику.
Сегодня, 09:33       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images

В Гизе прошел вечер бокса, который возглавил бой за пояс WBC в тяжелом весе между Александром Усиком и Рико Верховеном.

Напомним, что для нидерландского спортсмена этот бой стал вторым в профессиональном боксе, а для Усика этот поединок стал 25-м в карьере. Его рекорд – 25-0.

Украинский чемпион прокомментировал победу над бывшим чемпионом Glory.

"Египет, салам алейкум. Спасибо, для меня это очень важно. Рико, ты прекрасный боец. Команда, люблю тебя. Екатерина, моя жена, люблю тебя, ты моя жизнь. Был хороший бой. Правый апперкот - бам", — сказал после боя Усик.

К слову, Верховен жёстко прошёлся по рефери. Он не согласен с решением судьи.

