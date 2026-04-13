iSport.ua
Русский Українська

"К черту Уайлдера, дерись со мной": Фьюри призвал Джошуа принять бой

Британский боксер уверен, что соотечественнику не нужен промежуточный поединок.
Вчера, 23:22       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри / Getty Images
Тайсон Фьюри / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри выразил надежду, что Энтони Джошуа примет его вызов на бой.

Британский боксер призвал соотечественника не думать о промежуточном поединке против Деонтея Уайлдера, а сразу выйти в ринг против него.

"Я не могу поверить, что мы об этом говорим. Я сделал камбэк, я не дрался 16 месяцев, вернулся после двух поражений. Джошуа недавно одержал хорошую победу, нокаутировав Джейка Пола и оказав всем услугу. Мне нравится Джейк, я говорю это просто так. Но Джошуа дал всем то, чего они хотели - наглухо вырубил Пола. Этого хотел не я, а все остальные.

Теперь они говорят, что давайте устроим разминочный бой с Деонтеем Уайлдером. Зачем тебе драться с Уайлдером? Подерись с гребаным "Цыганским королем". К черту Уайлдера, он мешок. Я трижды избил его. Забудь Уайлдера, он полостью обоср*лся. Так что дерись со мной после моего 16-месячного отсутствия. Погнали. Я сказал ему, чтобы принял мой вызов, но он не ответил согласием. Что еще я могу сказать?" - заявил Фьюри в комментарии iFL TV.

Ранее Джошуа объяснил, почему не принял сразу вызов от Фьюри.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK