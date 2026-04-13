iSport.ua
Русский Українська

Фьюри грозится вновь завершить карьеру, если не получит бой с Джошуа

Британский боксер сделал резкое заявление о потенциальном поединке.
Вчера, 20:54       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после своего очередного возвращения в ринг заявил, что готов снова завершить карьеру, если не удастся организовать бой против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Британский боксер утверждает, что его больше особо ничего не интересует, кроме поединка с соотечественником.

"Вот в чем дело: если бой с Энтони Джошуа не будет следующим, то мне неинтересен бокс. Я съем тысячу пасхальных яиц и растолстею до 220 килограммов. Я уйду, мне будет неинтересно.

Мне без разницы, что восходящие звезды или кто-то еще пытаются мне что-то доказать. Мне плевать на рейтинги и титулы, только Эй Джей. Это определяющий бой для британского бокса. Он либо состоится, либо нет.

У Джошуа есть свои проблемы, они есть у всех нас. Я раньше пытался покончить с собой, но прошел через это, хотя был в одном шаге от психбольницы. У всех есть проблемы. К сожалению, это жизнь. Если ты в этой игре, то ты либо боксер, либо нет", - приводит слова Фьюри The Ring.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

Видео

Популярное на сайте

Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Леванте, Лацио и Шахтера
просмотров
УПЛ: утверждены даты матчей 25-го тура и перенесенного поединка Заря - Шахтер
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели два подряд поражения в УПЛ
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров

Последние новости

Европа00:05
Лидс нанес в гостях поражение Манчестер Юнайтед
Вчера, 23:40
Украина23:40
Календарь Динамо: "бело-синие" потерпели два подряд поражения в УПЛ
Бокс23:22
"К черту Уайлдера, дерись со мной": Фьюри призвал Джошуа принять бой
Теннис22:45
Украина поднялась на рекордную позицию в рейтинге Кубка Билли Джин Кинг
Европа21:58
Рома собирается выкупить арендованного конкурента Довбика
Украина21:35
Лучшие бомбардиры УПЛ-2025/26: Пономаренко, Будкивский и Фаал остаются на вершине
Украина21:20
Таблица УПЛ: ЛНЗ и Шахтер продолжают лидировать, Полесье сократило отставание
Бокс20:54
Фьюри грозится вновь завершить карьеру, если не получит бой с Джошуа
Европа20:27
Тоттенхэм потерял до конца сезона своего капитана
Украина19:58
Бывшая жена экс-игрока Колоса пожаловалась на домашнее насилие
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK