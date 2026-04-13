Фьюри грозится вновь завершить карьеру, если не получит бой с Джошуа

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри после своего очередного возвращения в ринг заявил, что готов снова завершить карьеру, если не удастся организовать бой против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Британский боксер утверждает, что его больше особо ничего не интересует, кроме поединка с соотечественником.

"Вот в чем дело: если бой с Энтони Джошуа не будет следующим, то мне неинтересен бокс. Я съем тысячу пасхальных яиц и растолстею до 220 килограммов. Я уйду, мне будет неинтересно.

Мне без разницы, что восходящие звезды или кто-то еще пытаются мне что-то доказать. Мне плевать на рейтинги и титулы, только Эй Джей. Это определяющий бой для британского бокса. Он либо состоится, либо нет.

У Джошуа есть свои проблемы, они есть у всех нас. Я раньше пытался покончить с собой, но прошел через это, хотя был в одном шаге от психбольницы. У всех есть проблемы. К сожалению, это жизнь. Если ты в этой игре, то ты либо боксер, либо нет", - приводит слова Фьюри The Ring.

