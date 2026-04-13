Хирн шокировал заявлением: "У Фьюри нет шансов против Джошуа"

Проумотер Ей Джея раскритиковал хайп вокруг потенциального боя Фьюри и его клиента.
Сегодня, 11:56       Автор: Валентина Чорноштан
Эдди Хирн / Getty Images

После боя-возвращения Тайсона Фьюри против Арсланбека Махмудова бывший чемпион хэвивейта вызвал на поединок Энтони Джошуа, который ранее, ещё до трагического ДТП, заявлял, что хочет выйти в ринг с Фьюри.

Однако Эй Джей вызов не принял, демонстративно отказавшись подниматься на ринг к Тайсону, позже он объяснил, что это все игра на публику от экс-чемпиона. Позже и промоутер Джошуа Эдди Хирн прокомментировал случившееся для Pro Boxing Fans.

Энтони не будет участвовать во всём этом, если бой не готов. Сколько раз уже всё это было? Годы шли, а бой так и не состоялся. До тех пор, пока я не увижу их друг против друга в ринге, буду считать, что это хайп. Так было всегда. Именно поэтому бой не состоялся.

Также Хирн объяснил реакцию своего клиента на предложение Фьюри.

Он говорит: "Я тебе нужен. Ты бросаешь мне вызов. Ты получишь то, чего хочешь". Уверен, что на этот раз бой состоится. Но пока у нас нет ничего. Фьюри говорит, что Джошуа струсил? Чего именно? Того, что он увидел в бою с Махмудовым? Послушайте, даже фанаты Фьюри утратили былую уверенность в его победе. Лично я не вижу другого результата, кроме победы Джошуа.

К слову, хоть официально о поединке ничего не известно, Netflix уже объявил о проведении боя Фьюри - Джошуа.

Статьи по теме

Netflix объявил о проведении боя Фьюри - Джошуа Netflix объявил о проведении боя Фьюри - Джошуа
Промоутер Джошуа прояснил ситуацию с боем против Фьюри Промоутер Джошуа прояснил ситуацию с боем против Фьюри
"Если Джошуа не хочет": Фьюри заговорил о трилогии с Усиком после успешного возвращения в ринг "Если Джошуа не хочет": Фьюри заговорил о трилогии с Усиком после успешного возвращения в ринг
Барселона интересуется бывшим форвардом Наполи Барселона интересуется бывшим форвардом Наполи

Видео

Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя
Возвращение "Цыганского короля": Фьюри одержал победу над Махмудовым - видео боя

Популярное на сайте

Футбол сегодня: матчи Манчестер Юнайтед, Леванте, Лацио и Шахтера
просмотров
УПЛ: Кривбасс обыграл Кудривку, Заря встретится с Эпицентром
просмотров
Лига чемпионов: Атлетико обыграл Барселону, ПСЖ справился с Ливерпулем
просмотров
Ястремская вылетела с турнира в Линце
просмотров
Калинина снялась с турнира в Линце перед матчем второго круга
просмотров

Последние новости

Европа14:56
Барселона интересуется бывшим форвардом Наполи
Лига Чемпионов14:28
Известно, готов ли Мбаппе к матчу ЛЧ после рассечения брови
Формула 113:51
Рокировка Ред Булл и Макларен. Кто из пилотов сменит команду?
НБА13:11
Лидер Далласа получил повреждение в последней игре сезона
ЧМ-202612:38
Иран могут снять с ЧМ-2026. Украина сохраняет шанс попасть на турнир?
Бокс11:56
Хирн шокировал заявлением: "У Фьюри нет шансов против Джошуа"
Европа11:23
Челси повторил антирекорд 28-летней давности в Премьер-лиге
Европа10:47
Яремчук повторил достижения украинцев в Лиге 1
Лига Чемпионов10:24
Киммих оценил форму соперника перед ответным матчем в ЛЧ
НБА09:57
Стала известна сетка плей-офф НБА
