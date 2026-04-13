Хирн шокировал заявлением: "У Фьюри нет шансов против Джошуа"

Проумотер Ей Джея раскритиковал хайп вокруг потенциального боя Фьюри и его клиента.

После боя-возвращения Тайсона Фьюри против Арсланбека Махмудова бывший чемпион хэвивейта вызвал на поединок Энтони Джошуа, который ранее, ещё до трагического ДТП, заявлял, что хочет выйти в ринг с Фьюри.

Однако Эй Джей вызов не принял, демонстративно отказавшись подниматься на ринг к Тайсону, позже он объяснил, что это все игра на публику от экс-чемпиона. Позже и промоутер Джошуа Эдди Хирн прокомментировал случившееся для Pro Boxing Fans.

Энтони не будет участвовать во всём этом, если бой не готов. Сколько раз уже всё это было? Годы шли, а бой так и не состоялся. До тех пор, пока я не увижу их друг против друга в ринге, буду считать, что это хайп. Так было всегда. Именно поэтому бой не состоялся.

Также Хирн объяснил реакцию своего клиента на предложение Фьюри.

Он говорит: "Я тебе нужен. Ты бросаешь мне вызов. Ты получишь то, чего хочешь". Уверен, что на этот раз бой состоится. Но пока у нас нет ничего. Фьюри говорит, что Джошуа струсил? Чего именно? Того, что он увидел в бою с Махмудовым? Послушайте, даже фанаты Фьюри утратили былую уверенность в его победе. Лично я не вижу другого результата, кроме победы Джошуа.

К слову, хоть официально о поединке ничего не известно, Netflix уже объявил о проведении боя Фьюри - Джошуа.

