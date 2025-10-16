ФИА объявила тепловую угрозу на Гран-при США

Температура будет не ниже, чем в Сингапуре.

На Гран-при США была объявлена тепловая угроза.

ФИА была вынуждена пойти на такой шаг из-за прогноза погоды. Во время гоночного уикэнда в Остине ожидается температура выше 30 градусов по Цельсию.

Таким образом все команды обязаны будут оснастить болиды охлаждающим оборудованием либо же дополнительным баластом.

Отметим, что эта вторая тепловая угроза подряд. В таких же условиях прошел Гран-при Сингапура.

