ФИА объявила тепловую угрозу на Гран-при США

Температура будет не ниже, чем в Сингапуре.
Сегодня, 18:25       Автор: Андрей Безуглый
Гран-при США / Getty Images
Гран-при США / Getty Images

На Гран-при США была объявлена тепловая угроза.

ФИА была вынуждена пойти на такой шаг из-за прогноза погоды. Во время гоночного уикэнда в Остине ожидается температура выше 30 градусов по Цельсию.

Таким образом все команды обязаны будут оснастить болиды охлаждающим оборудованием либо же дополнительным баластом.

Отметим, что эта вторая тепловая угроза подряд. В таких же условиях прошел Гран-при Сингапура.

С расписанием Гран-при США вы можете ознакомиться на нашем сайте.

