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Банда наркоторговцев захватила бывший дом звезды Ливерпуля, создав там фабрику по производству каннабиса

Джермейн Пеннант, по всей видимости, шокирован происходящим.
Сегодня, 11:45
Наркотики в доме Пеннанта / The Sun/thesun.co.uk
Наркотики в доме Пеннанта / The Sun/thesun.co.uk
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Бывший футболист Арсенала, Ливерпуля и Сток Сити Джермейн Пеннант оказался в сводке правоохранительных органов, из-за того, что в его недвижимости, когда он играл на Энфилде, обустроилась банда по выращиванию наркотиков.

Как сообщает The Sun, в особняке, стоимостью одного миллиона фунтов стерлингов, неизвестные организовали ферму по выращиванию каннабиса.

Городским полицейским удалось раскрыть преступников, в результате чего они пробрались в дом, где были шокированы масштабами производства наркотиков.

"Вау, это дом бывшего футболиста Джермейна Пеннанта. Посмотрите на горы травы повсюду, но это все так воняет, что жуть", - сказал один из исследователей.

На кадрах видео, которое размещено в YouTube, видны десятки горшков с растениями, воздуховоды, окна, которые заклеены скотчем, огромные мусорные мешки и многое другое.

Пеннант приобрел этот дом в 2006 году, когда играл за Ливерпуль. Проиграв три года за футбольный клуб, он покинул город. В 2020-м году бывший футболист расстался со своей возлюбленной, в результате дом был заброшен.

Отметим, что Пеннант провел за Ливерпуль 81 матч, в которых забил три гола и выполнил 18 голевых передач.

Ранее сообщалось, что новичок Манчестер Юнайтед намерен преобразить бывший особняк Погба.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол Ливерпуль наркотики вне игры Джермейн Пеннант
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