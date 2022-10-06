Полная трансформация: Новичок Манчестер Юнайтед намерен преобразить бывший особняк Погба

Манчестер Юнайтед летом оформил трансфер вингера Антони, который был куплен из Аякса.

22-летнему футболист принял решение переехать жить в особняк, в котором ранее жил Поль Погба. Стоимость дома составляет 2,9 миллиона фунтов стерлингов.

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Бразилец еще не успел до конца преобразить дом после нахождения француза в нем. Погба, который перешел в Ювентус летом, не успел забрать свой бильярдный стол, на котором его инициали "PP".

"Да, тут владельцем был Поль Погба. Стол я собираюсь изменить", - сказал Антони.

Antony lives in the house of a former red devil 😈 pic.twitter.com/ebkh2NzziU — ESPN UK (@ESPNUK) October 6, 2022

Стоит отметить, что в доме есть закрытый бассейн, где он может искупаться в любой момент.

В текущем сезоне бразилец успел провести семь игр за Манчестер Юнайтед, в которых забил четыре гола и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду определился со своим будущим в Манчестер Юнайтед.