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Футбол

Полная трансформация: Новичок Манчестер Юнайтед намерен преобразить бывший особняк Погба

Антони поселился в доме французской звезды.
Сегодня, 14:55
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images
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Манчестер Юнайтед летом оформил трансфер вингера Антони, который был куплен из Аякса.

22-летнему футболист принял решение переехать жить в особняк, в котором ранее жил Поль Погба. Стоимость дома составляет 2,9 миллиона фунтов стерлингов.

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Бразилец еще не успел до конца преобразить дом после нахождения француза в нем. Погба, который перешел в Ювентус летом, не успел забрать свой бильярдный стол, на котором его инициали "PP".

"Да, тут владельцем был Поль Погба. Стол я собираюсь изменить", - сказал Антони.

Стоит отметить, что в доме есть закрытый бассейн, где он может искупаться в любой момент.

В текущем сезоне бразилец успел провести семь игр за Манчестер Юнайтед, в которых забил четыре гола и выполнил две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что Роналду определился со своим будущим в Манчестер Юнайтед.

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