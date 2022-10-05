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Футбол

Форвард Манчестер Юнайтед готов продлить контракт с клубом

Марсьяль поставил свои условия клубу.
Сегодня, 20:19
Антони Марсьяль / Getty Images
Антони Марсьяль / Getty Images
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Манчестер Юнайтед намерен подписать новый контракт с форвардом Антони Марсьялем. Об этом сообщает издание CaughtOffside.

26-летний француз остается частью проекта главного тренера Эрика тен Хага. Сам футболист готов продлить контракт с манкунианцами, однако он хочет убедиться, что будет получать достаточно игрового времени.

Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Марсьяля 2 гола и 1 ассист в 2 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что хавбек Манчестер Юнайтед может покинуть клуб зимой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Антони Марсьяль
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