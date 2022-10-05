Форвард Манчестер Юнайтед готов продлить контракт с клубом
Марсьяль поставил свои условия клубу.
Манчестер Юнайтед намерен подписать новый контракт с форвардом Антони Марсьялем. Об этом сообщает издание CaughtOffside.
26-летний француз остается частью проекта главного тренера Эрика тен Хага. Сам футболист готов продлить контракт с манкунианцами, однако он хочет убедиться, что будет получать достаточно игрового времени.
Действующее соглашение футболиста с клубом рассчитано до лета 2024 года.
В текущем сезоне на счету Марсьяля 2 гола и 1 ассист в 2 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что хавбек Манчестер Юнайтед может покинуть клуб зимой.