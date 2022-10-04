Роналду определился со своим будущим в Манчестер Юнайтед

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду продолжает настаивать на своем уходе из клуба. Об этом сообщает The United Stand со ссылкой на The Telegraph.

По информации источника, форвард хочет покинуть стан "красных дьяволов" в зимнее трансферное окно.

Главный тренер команды Эрик тен Хаг отпустит 37-летнего футболиста, если по нему будет предложение.

Читай также: Рой Кин: Роналду вернулся в МЮ не для того, чтобы сидеть на скамейке в дерби

Напомним, что в летнее трансферное окно Роналду искал себе новый клуб, однако так и не сумел сменить клубную прописку.

В текущем сезоне Роналду забил лишь один гол за восемь игр в составе Манчестер Юнайтед.

Ранее мама Роналду рассказала, когда Криштиану завершит игровую карьеру.