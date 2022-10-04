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Футбол

Роналду определился со своим будущим в Манчестер Юнайтед

Португалец рассчитывает покинуть английский клуб.
Сегодня, 07:22
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду продолжает настаивать на своем уходе из клуба. Об этом сообщает The United Stand со ссылкой на The Telegraph.

По информации источника, форвард хочет покинуть стан "красных дьяволов" в зимнее трансферное окно.

Главный тренер команды Эрик тен Хаг отпустит 37-летнего футболиста, если по нему будет предложение.

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Напомним, что в летнее трансферное окно Роналду искал себе новый клуб, однако так и не сумел сменить клубную прописку.

В текущем сезоне Роналду забил лишь один гол за восемь игр в составе Манчестер Юнайтед.

Ранее мама Роналду рассказала, когда Криштиану завершит игровую карьеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол манчестер юнайтед Криштиану Роналду
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