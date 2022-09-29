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Мама Роналду рассказала, когда Криштиану завершит игровую карьеру

Португалец проведет еще пару лет в качестве футболиста.
Сегодня, 17:22
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Долореш Авейру, мама форварда Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду, рассказала, сколько еще будет играть ее сын.

"Если Роналду не перейдет в Спортин, то его сын Криштиану-младший будет играть там. Обещаю.

В этом году переход не случился, все будет позже. Даст Бог, рано или поздно это случится.

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Играть до 40 лет? Должен. У него есть желание, он будет выступать до 40", – заявила мать Роналду в интервью iG.

Напомним, в 10 матчах во всех турнирах этого сезона Роналду сумел отметиться лишь одним голом и одним ассистом.

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