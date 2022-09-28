Кассано - Роналду: Если ты уже не справляешься, то пора остановиться

Бывший форвард Реала Антонио Кассано предложил нападающему сборной Португалии и Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду завершить карьеру.

"Если ты уже не справляешься, то пора остановиться. Такое бывает с любым спортсменом.

Читайте также: Роналду после матча с Испанией выбросил капитанскую повязку

Роналду выиграл все, он был феноменален и добился больших успехов. Но пришло время остановиться. В Манчестер Юнайтед он уже сидит на скамейке", – заявил Кассано в интервью A Bola.

Напомним, в 10 матчах во всех турнирах этого сезона Роналду сумел отметиться лишь одним голом и одним ассистом.