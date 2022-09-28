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Роналду после матча с Испанией выбросил капитанскую повязку

Португалец на эмоциях вновь отметился неприятным жестом.
Сегодня, 16:22
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду выбросил капитанскую повязку после матча с Испанией.

Команда футболиста проиграла "Фурие Рохе" на своем поле (0:1) и не вышла в плей-офф Лиги наций, пропустив соперника на первое место в группе А.

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После финального свистка КриРо выбросил капитанскую повязку. Данный эпизод удалось заснять на камеру.

Напомним, в марте прошлого года португалец выбросил повязку в матче квалификации на ЧМ-2022 с Сербией (2:2) после спорного решения судей не засчитывать его гол.

В текущем сезоне на счету Роналду 6 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отметился результативными действиями.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду сборная Португалии
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