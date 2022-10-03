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Рой Кин: Роналду вернулся в МЮ не для того, чтобы сидеть на скамейке в дерби

Легенда манкунианцев недоволен решением тренера.
Сегодня, 12:51
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images
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Бывший футболист Манчестер Юнайтед Рой Кин прокомментировал решение Эрика тен Хага не выпускать на матч с Манчестер Сити (3:6) форварда Криштиану Роналду.

"Великие игроки и топ-игроки хотят играть каждую неделю. Роналду вернулся в Манчестер Юнайтед не для того, чтобы сидеть на скамейке запасных в дерби.

Меня не волнует, что игрок не прессингует, если он забьет 20-25 голов. Он был лучшим бомбардиром Манчестер Юнайтед . Я не думаю, что он тогда слишком сильно прессинговал. Манчестер Юнайтед проиграл уже три матча в этом сезоне.

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Игроки не эффективны, когда Криштиану на поле? Это их вина. Это их вина, а не Роналду. У меня никогда не было проблем с игрой с нападающим, который собирается забивает 20-25 голов, меня не волновало, если он никогда не возвращался в оборону. 

Мы мучались, когда смотрели матч Астон Виллы, потому что они не могли забить. Но в то же время мы критикуем Роналду, потому что единственное, что он делает, – это забивает голы!" – сказал Кин в интервью Sky Sports.

В текущем сезоне на счету 37-летнего португальца 6 матчей в рамках АПЛ, в которых игрок не отметился результативными действиями.

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