Тен Хаг рассказал, почему он не выпустил Роналду в матче с Манчестер Сити

У нидерландского специалиста были свои причины, по которым Криштиану просидел весь матч в запасе.

На Этихаде в рамках девятого тура Английской Премьер-лиги состоялось издевательское избиение одной команды другой: Манчестер Сити уничтожил Манчестер Юнайтед со счетом 6:3.

Криштиану Роналду, оставшись в запасе, так и не появился на футбольном поле. Все игровое время 37-летний португалец просидел на скамейке. Главный тренер манкунианцев Эрик тен Хаг раскрыл причины, по которым Роналду не принял участия в матче.

"Я бы не выпустил Криштиану из уважения к нему, к его большой карьере", - передает слова тен Хага utdreport. "С другой стороны, я смог предоставить необходимые минуты Антони Марсьялю. Но я не хочу указывать это таким образом".

Стоит отметить, что Марсьяль, выйдя на замену, успел оформить дубль. Еще один гол "красных дьяволов" на счету Антони. А в составе победителей хет-триками отметились Эрлинг Холанд и Фил Фоден.