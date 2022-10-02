Манчестер Сити разгромил МЮ с помощью хет-триков Холанда и Фодена
В рамках манчестерского дерби Ман Сити на своем поле принял Манчестер Юнайтед.
"Горожане" при помощи Фила Фодена и Эрлинга Холанда разгромили "красных дьяволов".
Матч завершился со счетом 6:3 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.
В составе МЮ отмечались бразилец Антони и француз Антони Марсьяль, оформивший на свой счет дубль.
Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 6:3.
Голы: Фоден, 4, 44, 74, Холанд, 34, 37, 64 - Антони, 56, Марсьяль, 84, 90+1 (пен).
Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер (Гомес, 41), Аканжи, Аке, Канселу – Гюндоган (Палмер, 75), Де Брюйне (Альварес, 76), Бернарду Силва – Фоден (Марез, 75), Голанд, Грилиш (Лапорт, 76)
Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Далот, Варан (Линделеф, 40), Лисандро, Маласия (Шоу, 46) – Мактоминей (Каземиро, 59), Фернандеш, Эриксен – Антони, Рашфорд (Марсьяль, 60), Санчо (Фред, 70)
Предупреждения: ... — Далот, Маласия, Фернандеш