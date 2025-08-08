ПСЖ окончательно согласовал трансфер Забарного

Защитник Борнмута и сборной Украины Илья Забарный продолжит карьеру в ПСЖ.

Как сообщил инсайдер Фабрицио Романо, французский клуб окончательно согласовал переход 22-летнего футболиста.

Сумма трансфера украинского защитника составит 67 миллионов евро, а с парижанами он подпишет контракт, рассчитанный на пять лет.

Игрок сборной Украины отправится в Париж для прохождения медицинского осмотра до матча за Суперкубок УЕФА, в котором ПСЖ 13 августа встретится с Тоттенхэмом.

Напомним, что Забарный выступал за Борнмут с января 2023 года, перейдя из киевского Динамо. Всего в составе английской команды украинец провел за это время 86 матчей во всех турнирах, отличившись одним голом и одной результативной передачей.

