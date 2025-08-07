ПСЖ договорился о трансфере нового вратаря

Французский ПСЖ усилит вратарскую линию.

Как сообщает Lequipe, парижане подпишут Люка Шевалье из Лилля. Голкипер должен присоединиться к клубу еще до матча против Тоттенхэма в Суперкубке УЕФА, который пройдет 13 августа.

Сумма трансфера составит 40 млн евро. Игрок подпишет контракт на 5 лет, финансовые детали которого неизвестны.

Напомним, ранее сообщалось, что ПСЖ согласовал условия трансфера Забарного.

