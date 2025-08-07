iSport.ua
Русский Українська
Футбол

ПСЖ и Борнмут согласовали сумму трансфера Забарного

Парижанам удалось сбить цену.
Сегодня, 15:40       Автор: Андрей Безуглый
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

ПСЖ согласовал с Борнмутом сумму трансфера Ильи Забарного, пишет Алекс Крук.

По информации журналиста, парижанам удалось договориться о сумме в 63 млн евро. Но это только фиксированная сумма.

Сейчас стороны обсуждает дополнительные условия сделки, которые включают в себя, например, бонусы.

Ранее Борнмут запрашивал 70 млн евро сразу, но, похоже, решил пойти на уступки.

Также ранее сообщалось, что Челси начал переговоры по Алехандро Гарначо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илья Забарный

Статьи по теме

Завершено и подтверждено: инсайдер отправил Забарного в ПСЖ Завершено и подтверждено: инсайдер отправил Забарного в ПСЖ
Борнмут пытался продать Забарного в Тоттенхэм Борнмут пытался продать Забарного в Тоттенхэм
Забарный вплотную приблизился к переходу в ПСЖ Забарный вплотную приблизился к переходу в ПСЖ
ПСЖ подготовил новое предложение по Забарному ПСЖ подготовил новое предложение по Забарному

Видео

"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой
"Дай мне шанс": Паркер записал видеообращение, призвав Усика устроить бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Динамо, Шахтер и Полесье принесли очки Украине
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ нарастил отрыв, взлет звезды Челси
просмотров
Футбол сегодня: Шахтер и Полесье сыграют в еврокубках, матчи в Лиге Европы и Лиге конференций
просмотров

Последние новости

Украина16:45
Favbet становится официальным партнером ФК Колос
Европа15:40
ПСЖ и Борнмут согласовали сумму трансфера Забарного
Европа14:55
Челси начал переговоры по опальному игроку Манчестер Юнайтед
Бокс14:50
Усик возглавил рейтинг P4P от Sports Illustrated
Формула 114:30
Колапинто может лишиться места в Альпин
Бокс14:15
"Всегда нравился поединок": Райан Гарсия бросил вызов Лопесу
Европа13:50
Лидер Тоттенхэма пропустит большую часть сезона
Европа13:41
Ковачич определился со своим будущим в Манчестер Сити
Европа13:22
Голкипер Барселоны может продолжить карьеру в Италии
Баскетбол13:10
Украинский баскетболист Скапинцев перешел в Хапоэль
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK