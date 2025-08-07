ПСЖ и Борнмут согласовали сумму трансфера Забарного

ПСЖ согласовал с Борнмутом сумму трансфера Ильи Забарного, пишет Алекс Крук.

По информации журналиста, парижанам удалось договориться о сумме в 63 млн евро. Но это только фиксированная сумма.

Сейчас стороны обсуждает дополнительные условия сделки, которые включают в себя, например, бонусы.

Ранее Борнмут запрашивал 70 млн евро сразу, но, похоже, решил пойти на уступки.

Также ранее сообщалось, что Челси начал переговоры по Алехандро Гарначо.

