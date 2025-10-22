"Можно было избежать": Дембеле отреагировал на удаление Забарного в матче с Байером

Вингер ПСЖ Усман Дембеле прокомментировал победу над Байером в матче Лиге чемпионов, в частности, вспомнив об удалении украинского защитника Ильи Забарного.

Накануне парижская команда в сверхрезультативном поединке разгромила леверкузенцев со счетом 7:2.

"Мы хорошо начали матч и открыли счет. После этого был сложный период с большим количеством желтых и красных карточек. По моему мнению, красной карточки можно было избежать, но случилось то, что случилось.

Мы остались в игре благодаря двум голам Дезире Дуэ, нам просто нужно было довести дело до конца во втором тайме. Мы должны продолжать в том же духе, это только первая половина сезона. Нам нужно спокойно продолжать наш путь", - приводит слова Дембеле French Football Weekly.

