Илья Забарный сыграет с первых минут за ПСЖ против Бреста

ПСЖ объявил состав на матч с Брестом.

В субботу, 25 октября, ПСЖ в рамках 9-го тура чемпионата Франции сыграет против Бреста.

Французская команда уже объявила стартовый состав на матч в своем официальном аккаунте в X. Украинский защитник Илья Забарный выйдет с первых минут игры.

Напомним, что встреча начнется в 18:00.

Добавим, что для Забарного эта игра станет восьмой в Лиге 1. Ранее он успел забить один гол.

