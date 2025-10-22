ПСЖ громит Байер. Забарный получает удаление и низкую оценку
Илья Забарный удалён, но ПСЖ забивает 7 голов Байеру.
Во вторник ПСЖ сыграл против Байера в рамках Лиги чемпионов, матч завершился победой парижан со счётом 7:2.
Защитник сборной Украины Илья Забарный вышел на поле в стартовом составе, однако был удалён на 37-й минуте матча.
За 37 минут украинец дважды нарушил правила в штрафной, после чего Байер пробил два пенальти, отдал 23 точные передачи (100%), сделал один успешный отбор (50%) и выиграл одну воздушную дуэль (100%).
Статистические порталы Sofascore и WhoScored оценили защитника в 5,4 и 5,0 балла соответственно.
