Борнмут определился с заменой Забарному

Украинец в шаге от перехода в ПСЖ.
Сегодня, 11:04       Автор: Митя Шитко
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Защитник Борнмута Илья Забарный в ближайшее время может перейти в ПСЖ.

Как сообщает The Guardian, французский клуб заплатит за украинца почти 70 миллионов евро (61 миллион фунтов стерлингов), переговоры по дополнительным условиям продолжаются.

Борнмут на замену Забарному хочет подписать защитника Лилля Бафоде Диаките.

Главный тренер команды Андони Ираола хочет получить двух новых защитников, ведь уже Борнмут продал двух защитников: Дина Хейзена в Реал, а Милоша Керкеза в Ливерпуль. 

Отмечается интерес "вишен" к 19-летнему игрок Челси Джошу Ачимпонгу.

Ранее сообщалось, что ПСЖ договорился о трансфере нового вратаря.

