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Сборная Украины по PUBG напрямую вышла в финал Esports Nations Cup 2026

Украина продолжает укреплять свои позиции среди ведущих киберспортивных держав мира
Сегодня, 18:20       Автор: Андрей Безуглый

Национальная сборная по PUBG: Battlegrounds получила прямое приглашение на финальный этап Esports Nations Cup 2026 — одного из самых престижных международных турниров среди национальных команд.

В состав национальной сборной вошли игроки высочайшего уровня, представляющие Natus Vincere и Team Nemesis: Антон Feyerist Дутчак, Виталий Hakatory Шайда, Сергей SoseD Зубков и Владислав DIFX Невыхожий. Большинство из них имеют опыт выступлений на крупнейших международных турнирах, в частности PUBG Global Championship, PUBG Global Series и PUBG EMEA Championship. Возглавил команду тренер Вадим АLREIN Ловин, который работал с большинством игроков в течение последнего года.

Это уже третий прямой инвайт для Украины на Esports Nations Cup 2026. 

Ранее без отбора в финальную часть турнира были приглашены украинская сборная по Dota 2 и гроссмейстер по шахматам Александр Бортник. 

Таким образом, Украина стала одной из немногих стран, представленных сразу в трёх дисциплинах финальной стадии чемпионата.

В Федерации киберспорта Украины отмечают, что такие результаты являются следствием системной работы по развитию национальных сборных и укреплению международного присутствия украинского киберспорта. 

Президент UESF Максим Криппа неоднократно подчеркивал, что одной из ключевых задач организации является построение системы, которая позволит украинским киберспортсменам регулярно представлять страну на крупнейших мировых турнирах и 

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