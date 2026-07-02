Украина вышла в полуфинал Евро и на ЧМ-2027 U20
"Сине-желтые" обыграли Сербию.
В четверг, 2 июня, сборные Украины и Сербии U-19 встречались во втором туре группового этапа Евро-2026.
Сербия открыла счет уже на 16-й минуте. Ранкович точным ударом в нижний угол пробил Домчака.
Однако еще до перерыва Глют сравняв счет и почти сразу же вывел Украину вперед.
Второй тайм прошел без голов, подарив Украине важную победу. Благодаря трем очкам сборная досрочно прошла в плей-офф чемпионата, а также получила прямую путевку на ЧМ-2027.
Юниорский чемпионат Европы 2026. Второй тур
Сербия — Украина 1:2
Голы: Ранкович, 16 — Глют, 32, 36
Украина (U-19): Домчак — Кокодыняк, Милокост, Дигтярь, Малов — Сорока, Люсин — Глют (Губенко, 84), Сикут (Игнатков, 84), Калюжный — Богданов (Попов, 71)
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