Европарламент призвал УЕФА отстранить белорусь от Евро-2024
Депутаты Европарламента подписали письмо УЕФА с просьбой отстранить белорусь от Евро-2024.
Авторы обращения заявлют, что в стране нарушаются права человека, что и служит ключевой причиной для возможного отстранения. Также авторы считают, что текущие ограничения для белоруси недостаточные.
В данный момент местные команды не могут играть на домашних стадионах, их разводят с украинскими, но в остальном их участие в турнирах под эгидой УЕФА никак не ограничено.
"Факт участия сборной белоруси в отборе на Евро будет использован лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что их хорошо принимают в международном сообществе", – сказано в тексте письма.
Соперниками белоруси по отбору на Евро-2024 станут Швейцария, Израиль, Румыния, Косово и Андорра. 25 марта Беларусь сыграет со Швейцарией – игра пройдет в Сербии.
С расписанием матчей сборной Украины на отборах к Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.