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Европарламент призвал УЕФА отстранить белорусь от Евро-2024

Странно, что только сейчас додумались.
Сегодня, 18:45
белорусь - Азербайджан / Getty Images
белорусь - Азербайджан / Getty Images

Депутаты Европарламента подписали письмо УЕФА с просьбой отстранить белорусь от Евро-2024.

Авторы обращения заявлют, что в стране нарушаются права человека, что и служит ключевой причиной для возможного отстранения. Также авторы считают, что текущие ограничения для белоруси недостаточные.

В данный момент местные команды не могут играть на домашних стадионах, их разводят с украинскими, но в остальном их участие в турнирах под эгидой УЕФА никак не ограничено.

"Факт участия сборной белоруси в отборе на Евро будет использован лукашенко и его пропагандистской командой, чтобы доказать, что их хорошо принимают в международном сообществе", – сказано в тексте письма.

Соперниками белоруси по отбору на Евро-2024 станут Швейцария, Израиль, Румыния, Косово и Андорра. 25 марта Беларусь сыграет со Швейцарией – игра пройдет в Сербии.

С расписанием матчей сборной Украины на отборах к Евро-2024 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Белоруси по футболу

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