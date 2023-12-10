Болельщик скончался из-за сердечного приступа на матче Гранада - Атлетик

Встреча команд будет доиграна в другой день.

Матч Ла Лиги между Гранадой и Атлетиком был прерван из-за проблем со здоровьем у болельщика на трибуне.

У одного из фанатов на трибуне произошла остановка сердца. Вратарь гостевой команды Унаи Симон заметил суматоху на одном из секторов, после чего выбил мяч и призвал медиков помочь человеку.

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Около двадцати минут оперативная бригада скорой помощи пыталась спасти мужчину. Главный арбитр матча Мигель Анхель Ортис Арьяс увел команды в раздевалку, а после было решено не возобновлять игру.

Болельщика эвакуировали со стадиона с медиками, однако позднее Атлетик в соцсетях сообщил, что мужчина скончался.

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