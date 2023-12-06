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Баскетбол

Во время матча Сакраменто - Новый Орлеан умер болельщик

Для мужчины данная игра стала последней в его жизни.
Сегодня, 17:38
Сакраменто - Новый Орлеан / Getty Images
Сакраменто - Новый Орлеан / Getty Images

Во вторник, 5 декабря, состоялся четвертьфинальный поединок внутрисезонного турнира НБА, в котором Новый Орлеан обыграл Сакраменто со счетом 127:117.

Как сообщает ESPN, во время матча произошла трагедия - одному из фанатов на арене потребовалась срочная медицинская помощь. К сожалению, его не удалось спасти.

Прямо во время игры Кингз выступили с заявлением, в котором выразили соболезнования.

"В первой четверти матча Сакраменто — Новый Орлеан гостю арены потребовалась неотложная медицинская помощь", — говорится в сообщении клуба.

"Служба скорой помощи немедленно отреагировала и провела сердечно-легочную реанимацию. К сожалению, эти усилия не увенчались успехом, и гость скончался. Организация выражает глубочайшие соболезнования его семье и близким".

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Этим болельщиком оказался мужчина в возрасте 30 лет, сообщает FOX40 News. При этом издание уточняет, что он не реагировал на прибытие медиков, а через 20 минут он был объявлен мертвым.

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