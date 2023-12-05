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Прометей добыл уверенную победу над Гамбургом в рамках Еврокубка

Украинский коллектив обыграл на выезде немецкий коллектив.
Вчера, 22:25
Прометей / fbu.ua
Прометей / fbu.ua

Во вторник, 5 декабря, в рамках десятого тура Еврокубка Гамбург встречался с Прометеем.

Украинский клуб мощно стартовал, добыв уже в первой четверти преимущество в семь очков. Далее команда не сбавила темп, лишь укрепляя последовательно свое лидерство.

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Лишь в итоговой части игры Прометей уступил, однако этого не хватило, чтобы отыграть солидный разрыв, который сумел себе обеспечить клуб.

Таким образом, после десяти туров украинская команда добыла пять побед, при этом потерпев аналогичное количество поражений.

Гамбург - Прометей 83:97 (19:26, 16:26, 19:22, 29:23)

Гамбург: Рос, Меллер, Дарем, Дева, Майснер, Хьюз, Кристмас, Кинг, Браунер, Вольфарт-Боттерманн, Краузе, Хинрикс.

Прометей: Клавелл, Марч, Санон, Грей, Сидоров, Агада, Ткаченко, Бобров, Липовый, Балвин, Одиас.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: еврокубок Прометей

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