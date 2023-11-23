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Баскетбол

Прометей одержал четвертую победу в Еврокубке

Украинский коллектив поднялся в зону выхода в плей-офф.
Сегодня, 07:23
Прометей / БК Прометей
Прометей / БК Прометей

В среду, 22 ноября, украинский баскетбольный клуб Прометей провел восьмой поединок в рамках Еврокубка.

Соперником нашей команды стала Венеция. Поединок завершился победой Прометея - 89:82.

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В турнирной таблице группы украинский коллектив занимает шестое место за один тур до конца.

Прометей - Венеция – 89:82 (20:21, 20:23, 31:25, 18:13)

Прометей: Балвин (15+8+3), Агада (12+4+5), Санон (12+5+2), Сидоров (12+2+5), Липовый (11), Грей (7), Одиасе (7+4), Ткаченко (5+2), Марч (5+1+1), Бобров (3+1+1)

Венеция: Уилтжер (18+3+3), Такер (15+5+3), О’Коннел (13+4+4), Симмс (11+3+2), Казарин (10+3+3), Тесситори (9+6+1), Де Николао (6+6+4)

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