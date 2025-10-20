iSport.ua
Звезда ЧМ-2010 с переломами ребер оказался в больнице

Матч ветеранов пошел не по плану.
Сегодня, 15:36       Автор: Антон Федорцив
Диего Форлан / Getty Images
Диего Форлан / Getty Images

Бывший форвард сборной Уругвая Диего Форлан получил жуткую травму в любительском поединке. Лучший бомбардир Мундиаля-2010 в столкновении с оппонентом получил серьезные повреждения, сообщает Cadena SER.

Уругваец не смог самостоятельно подняться, поэтому его доставили в больницу. Там врачи диагностировали перелом трех ребер и откачали жидкость из легких Форлана. Из-за незначительного пневмоторакса звезду оставят в госпитале до вторника.

После завершения профессиональной карьеры в 2018 году Форлан не простился со спортом. В прошлом году он дебютировал в парном разряде теннисного Uruguay Open. В футбольной же лиге 40+ нападающий выступает за Олд Бойз.

Тем временем экс-хавбек Реала Ройстон Дренте попал в больницу с инсультом.

