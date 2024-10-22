Лучший игрок ЧМ-2010 дебютирует в профессиональном теннисе
Диего Форлан сыграет на челленджере в Монтевидео.
Бывший игрок сборной Уругвая Диего Форлан дебютирует в профессиональном теннисе, пишет Хосе Моргадо.
42-летний экс-футболист уже давно увлекается теннисом, он постоянно принимает участие в ветеранских турнирах ITF.
Однако теперь Форлан решил сыграть на профессиональном уровне. Вместе с Федерико Корией Диего выступит в парном разряде челленджера в Монтевидео.
Напомним, что Форлан завершил карьеру в 2019 году, успел поиграть за Манчестер Юнайтед, Атлетико и ряд других клубов. Дважды выигрывал Золотую бутсу, а также был признан лучшим игроком ЧМ-2010.
Ранее также сообщалось, что арегнтинский талант заинтересовал английских грандов.
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