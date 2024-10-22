iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лучший игрок ЧМ-2010 дебютирует в профессиональном теннисе

Диего Форлан сыграет на челленджере в Монтевидео.
Сегодня, 13:07
Диего Форлан / Getty Images
Диего Форлан / Getty Images

Бывший игрок сборной Уругвая Диего Форлан дебютирует в профессиональном теннисе, пишет Хосе Моргадо.

42-летний экс-футболист уже давно увлекается теннисом, он постоянно принимает участие в ветеранских турнирах ITF.

Однако теперь Форлан решил сыграть на профессиональном уровне. Вместе с Федерико Корией Диего выступит в парном разряде челленджера в Монтевидео.

Напомним, что Форлан завершил карьеру в 2019 году, успел поиграть за Манчестер Юнайтед, Атлетико и ряд других клубов. Дважды выигрывал Золотую бутсу, а также был признан лучшим игроком ЧМ-2010.

Ранее также сообщалось, что арегнтинский талант заинтересовал английских грандов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Диего Форлан

Статьи по теме

Экс-звезда Манчестер Юнайтед нашел себя в новом виде спорта Экс-звезда Манчестер Юнайтед нашел себя в новом виде спорта
Диего Форлан: Манчестер Юнайтед – лучший вариант, который может быть у игрока Диего Форлан: Манчестер Юнайтед – лучший вариант, который может быть у игрока
Суарес стал вратарем в прощальном матче Форлана Суарес стал вратарем в прощальном матче Форлана
Форлан возглавил самый титулованный клуб Уругвая Форлан возглавил самый титулованный клуб Уругвая
Помочь журналистам

Видео

Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя
Мощный камбэк в ММА: Нганну быстро расправился с Феррейрой - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "Желто-синие" набрали четыре очка за октябрские матчи в Лиге наций
просмотров
Рейтинг WTA: падения Костюк, Свитолиной, Стародубцевой, Калининой и других, новая первая ракетка мира
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохраняет первую строчку рейтинга, лучший украинец вне топ-300, провал Марченко
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Европа16:40
Защитник сборной Украины установил рекорд Бундеслиги
Европа16:14
Клуб Моуринью сыграет с росийской командой
Европа15:35
Рюдигер планирует завершить карьеру в саудовском чемпионате
Европа15:03
Легендарный итальянский защитник начал тренерскую карьеру
Украина14:50
Палкин назвал футболиста Шахтера, которым интересуется Манчестер Сити
Формула 114:35
Ред Булл планирует тесты для Цуноды в Абу-Даби
14:24
Украина-1 обыграла Украину-2 - наша команда вышла в полуфинал командного ЧЕ по снукеру
Бокс14:00
Промоутер назвал соперника для Фьюри в случае победы над Усиком
Европа13:45
Новичок Манчестер Юнайтед хочет покинуть клуб уже в январе
Лига Чемпионов13:34
Лига чемпионов: Арсенал - Шахтер, Реал - Боруссия Дортмунд, ПСЖ - ПСВ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK