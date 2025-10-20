Бывший хавбек Реала перенес инсульт в 38 лет

Экс-полузащитник мадридского Реала и ряда других команд Ройстон Дренте столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем. Нидерландец госпитализирован с инсультом, сообщает Reuters.

Любительский Де Ребеллен подтвердил госпитализацию бывшего футболиста. Семья Дренте попросила уважать конфиденциальность больного. В настоящее время врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Дренте – воспитанник роттердамского Фейенорда. В 2007-2012 гг. он находился на контракте с Реалом, но провел за "сливочных" всего 65 матчей во всех турнирах (4 гола, 5 ассистов). В 2010 году хавбек сыграл 1 поединок за сборную Нидерландов.

К слову, накануне Реал одержал минимальную победу над Хетафе.

