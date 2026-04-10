Костюк вывела Украину вперед в противостоянии с Польшей

Украинская теннисистка выиграла с "баранкой" первый матч квалификации Кубка Билли Джин Кинг.
Сегодня, 19:05       Автор: Игорь Мищук
Марта Костюк / Getty Images

В пятницу, 10 апреля, в Гливице стартовало матчевой противостояние между Украиной и Польшей в квалификации Кубка Билли Джин Кинг.

В первом поединке Марта Костюк одолела Магду Линетт и вывела украинскую сборную вперед.

Кубок Билли Джин Кинг. Украина покинула топ-5 рейтинга сборных

Украинская теннисистка уверенно разобралась с соперницей в двух сетах, не отдав польской оппонентке ни одного гейма во второй партии.

Кубок Билли Джин Кинг
Квалификация

Марта Костюк (Украина) - Магда Линетт (Польша) 6:4, 6:0

Украина - Польша 1:0

Во втором матче дня на корт выйдут Элина Свитолина и Катажина Кава.

Победитель противостояния до трех побед выйдет в финальную часть Кубка Билли Джин Кинг.

Напомним, что в прошлом году украинские теннисистки впервые квалифицировались в финальный турнир и дошли до полуфинала, где уступили будущему победителю - сборной Италии.

Статьи по теме

Свитолина удвоила преимущество Украины в противостоянии с Польшей Свитолина удвоила преимущество Украины в противостоянии с Польшей
Костюк уступила в третьем круге турнира в Майами Костюк уступила в третьем круге турнира в Майами
Костюк уверенно стартовала в Маями, обыграв россиянку Костюк уверенно стартовала в Маями, обыграв россиянку
Костюк драматично вылетела с турнира в Индиан-Уэллс Костюк драматично вылетела с турнира в Индиан-Уэллс

Тройной удар под конец: Шахтер разгромил АЗ в Лиге конференций - видео матча
