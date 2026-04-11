Украина пробилась в финал Кубка Билли Джин Кинг по итогам второго дня противостояния с Польшей.

Напомним, что в первый день сборная заработала два очка благодаря победам Марты Костюк и Элина Свитолиной.

Второй же день стартовал с парного матча сестер Киченок с одной стороны и Маи Хвалинськи и Мартины Кубки.

Украинки быстро взяли первый сет, однако во втором соперницы сумели вырвать очко, но в третьем сете сестры Киченок все же вырвали победу в поединке.

Таким образом Украина второй год подряд проходит в финал Кубка Билли Джин Кинг.

Напомним, что финальная часть турнира запланирована на сентябрь этого года.

