ХИТ - чемпион Украины по футзалу сезона-2024/25

В рамках финальной серии плей-офф чемпионата Украины по футзалу ХИТ встретился с Авророй.

В течение первой 20-минутки киевляне смогли отметиться только одним забитым мячом, но этого было достаточно, чтобы вести в счете.

После перерыва команды раззабивались. В ворота Авроры влетело еще три гола, а вот она смогла ответить на это дважды, из-за чего и уступила.

Данная победа стала третьей в серии для ХИТ, что обеспечило столичной команде триумф в чемпионате Украины по итогам сезона-2024/25.

ХИТ - Аврора 4:2

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