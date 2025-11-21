iSport.ua
Русский Українська
Футбол

УАФ сняла с чемпионата дебютанта Второй лиги

Клуб поплатился за две неявки.
21 ноября, 19:00       Автор: Антон Федорцив
Лесное / ФК Лесное
Лесное / ФК Лесное

Лесное из Киевской области досрочно завершило сезон 2025/26. Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола исключил команду из списка участников Второй лиги, сообщает официальный сайт УАФ.

Коллектив Киевской области не явился на матч 19-го тура против Вильховцев. За неявку на Закарпатье Лесному засчитали техническое поражение (0:3). Кроме того, новичок сезона оштрафован на 50 тысяч гривен.

Поскольку Лесное во второй раз не приехало на поединок Второй лиги, команду сняли с соревнований. Такое нарушение регламента возможно только раз в сезон. В следующих турах Лесному будут засчитывать технические поражения.

Тем временем черкасский ЛНЗ уверенно переиграл Полтаву с дублем Проспера Обаха.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: вторая лига уаф КДК УАФ Лесное

