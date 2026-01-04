Джошуа впервые отреагировал на трагическое ДТП, в котором погибли его тренеры

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа впервые отреагировал на смертельное ДТП в Нигерии с его участием, жертвами которого стали его тренеры и друзья Сина Гами и Латиф "Латц" Айоделе.

Британский боксер у себя в социальных сетях опубликовал трогательный пост с фото с членами семей погибших.

"Мой брат - мой хранитель", - кратко написал Джошуа, очевидно, ссылаясь на фразу из Библии, которая утверждает идею ответственности человека за благополучие и безопасность других людей и моральный долг заботиться о ближнем.

Напомним, что ДТП случилось 29 декабря в Нигерии. Автомобиль, в котором находился Джошуа, врезался в грузовик, стоявший на обочине, вследствие чего погибли два его тренера. Сам боксер отделался небольшими повреждениями и через несколько дней был выписан из больницы и вернулся в Великобританию, чтобы продолжить восстановление.

Ранее сообщалось, что водителю, который управлял автомобилем Джошуа, были выдвинуты обвинения после смертельной аварии.

