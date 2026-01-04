У Джошуа украли телефон во время смертельной аварии

Об этом рассказал его родственник.

Дядя бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа сообщил, что у его племянника украли телефон, пока боксеру пытались помочь после смертельной аварии.

"Когда ему должны помогать, мы видим, как люди достают свои телефоны, чтобы снимать видео и даже ворую телефоны у пострадавших. Это неправильно", - передает слова родственника ACD MMA.

Также мужчина раскритиковал власти Нигерии и действия полиции и медиков.

"Полиция и другие службы экстренного реагирования должны вовремя прибывать на место аварии и оцеплять его. Я хочу осудить безразличное отношение нашего правительства ко всему, что связано с чрезвычайными ситуациями. Видеть, как Энтони сам переходит через дорогу после аварии, когда он должен был быть на носилках, было ужасно".

Напомним, что британский боксер в конце 2025 года попал в аварию, в которой погибли два его тренера.

