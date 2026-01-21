iSport.ua
Промоутер Джошуа рассказал, состоится ли бой его подопечного с Фьюри

Бой остаётся в статусе неопределённости.
Сегодня, 11:50       Автор: Валентина Чорноштан
Эдди Хирн / Getty Images
Эдди Хирн / Getty Images

Промоутер, бывший чемпион мира по версиям IBF, WBA, WBO и IBO в тяжёлом весе Энтони Джошуа Эдди Хирн рассказал для Sky Sports, произойдёт ли в этом году бой Джошуа против Тайсона Фьюри.

Пока никто не знает, что произойдёт. Я думаю, что это даже не стоит обсуждать публично, в частности с Эй Джеем. На самом деле всё, что мы обсуждали по поводу боя с Фьюри в прошлом, стало неактуальным.

Читай также: Промоутер встретился с Джошуа и сделал заявление о его будущем после аварии

"Главный вопрос – захочет ли Джошуа вернуться в бокс и когда это произойдёт. Когда он примет решение, мы начнём строить планы. Но, как я уже сказал, на данный момент до подобных разговоров ещё далеко".

Ранее сообщалось, что отец Фьюри усомнился в возможности устроить бой с Джошуа.

