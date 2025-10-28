Пакьяо и Мейвезер ведут переговоры о реванше

Легенды могут второй раз встретиться в ринге.

Филиппинец Мэнни Пакьяо и американский боксер на пенсии Флойд Мейвезер начали переговоры о поединке. Бой-реванш великих чемпионов планируют на 2026 год, утверждает инсайдер Майк Коппинджер в X.

Организацией поединка готова заняться платформа Netflix. Пакьяо в декабре исполнится 47 лет. В свою очередь Мейвезер в феврале будет праздновать 49-летие. Филиппинский боксер владел поясами восьми дивизионов, а американец – пяти.

Первое сражение между Пакьяо и Мейвезером состоялось весной 2015 года. Тогда победу по единогласному решению судей одержал представитель США. Гонорарный фонд того поединка составил ориентировочно 300 млн долларов.

Напомним, боксер с украинским паспортом Василий Ломаченко отбросил идею выставочного боя против Пакьяо.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!