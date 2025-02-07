Сборная Украины по биатлону определилась с составом на чемпионат мира-2025
Сборная Украины по биатлону объявила состав на чемпионат мира-2025, который пройдет в швейцарском Ленцерхайде.
В мужской команде на мировое первенство отправятся шесть спортсменов, пятеро из которых в этом сезоне принимали участие в этапах Кубка мира. Впервые в сезоне в состав основной сборной попал Денис Насыко, который выступал на уровне Кубка IBU и чемпионате Европы, сообщает Суспільне Спорт.
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Состав мужской сборной Украины:
- Дмитрий Пидручный
- Виталий Мандзин
- Антон Дудченко
- Тарас Лесюк
- Артем Тищенко
- Денис Насыко
В состав женской сборной вошли шесть биатлонисток, одна из которых, а именно Дарина Чалык, будет в статусе запасной.
Состав женской сборной Украины:
- Юлия Джима
- Кристина Дмитренко
- Елена Городна
- Ирина Петренко
- Анастасия Меркушина
- Дарина Чалык (запасная)
Напомним, что чемпионат мира-2025 пройдет в швейцарском Ленцерхайде с 12 по 23 февраля.
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