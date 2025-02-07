Сборная Украины по биатлону определилась с составом на чемпионат мира-2025

В швейцарский Ленцерхайде отправятся по шесть представителей мужской и женской команд.

Сборная Украины по биатлону объявила состав на чемпионат мира-2025, который пройдет в швейцарском Ленцерхайде.

В мужской команде на мировое первенство отправятся шесть спортсменов, пятеро из которых в этом сезоне принимали участие в этапах Кубка мира. Впервые в сезоне в состав основной сборной попал Денис Насыко, который выступал на уровне Кубка IBU и чемпионате Европы, сообщает Суспільне Спорт.

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Состав мужской сборной Украины:

Дмитрий Пидручный

Виталий Мандзин

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Артем Тищенко

Денис Насыко

В состав женской сборной вошли шесть биатлонисток, одна из которых, а именно Дарина Чалык, будет в статусе запасной.

Состав женской сборной Украины:

Юлия Джима

Кристина Дмитренко

Елена Городна

Ирина Петренко

Анастасия Меркушина

Дарина Чалык (запасная)

Напомним, что чемпионат мира-2025 пройдет в швейцарском Ленцерхайде с 12 по 23 февраля.

На ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2024/25.

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