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Сборная Украины по биатлону определилась с составом на чемпионат мира-2025

В швейцарский Ленцерхайде отправятся по шесть представителей мужской и женской команд.
Сегодня, 15:10
Дмитрий Пидручный / Getty Images
Дмитрий Пидручный / Getty Images

Сборная Украины по биатлону объявила состав на чемпионат мира-2025, который пройдет в швейцарском Ленцерхайде.

В мужской команде на мировое первенство отправятся шесть спортсменов, пятеро из которых в этом сезоне принимали участие в этапах Кубка мира. Впервые в сезоне в состав основной сборной попал Денис Насыко, который выступал на уровне Кубка IBU и чемпионате Европы, сообщает Суспільне Спорт.

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Состав мужской сборной Украины:

  • Дмитрий Пидручный
  • Виталий Мандзин
  • Антон Дудченко
  • Тарас Лесюк
  • Артем Тищенко
  • Денис Насыко

В состав женской сборной вошли шесть биатлонисток, одна из которых, а именно Дарина Чалык, будет в статусе запасной.

Состав женской сборной Украины:

  • Юлия Джима
  • Кристина Дмитренко
  • Елена Городна
  • Ирина Петренко
  • Анастасия Меркушина
  • Дарина Чалык (запасная)

Напомним, что чемпионат мира-2025 пройдет в швейцарском Ленцерхайде с 12 по 23 февраля. 

На ISPORT доступны расписание и результаты всех гонок биатлонного сезона-2024/25.

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