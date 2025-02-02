Сборная Норвегии выиграла мужскую эстафету, Украина завершила чемпионат Европы-2025 без медалей

Норвегия прошла дистанцию ​​практически совершенно. Скандинавы использовали только один дополнительный патрон за восемь огневых рубежей. Дополнили подиум сборные Германии и Франции.

В составе украинской команды первым на старт вышел Артем Тищенко. Он не допустил ни одного промаха и передал эстафету четвертым. В свою очередь Виталий Мандзин однажды промахнулся, но сумел завершить свой этап третьим.

Хуже дела пошли у Антона Дудченко и Тараса Лесюка. Например, первый использовал 4 дополнительных патрона. Тем не менее, он остался на четвертой позиции. А вот Лесюк из-за промахов пошел на два штрафных круга и опустился на 8-е итоговое место.

Чемпионат Европы Мартелло, Италия

Мужчины, эстафета

1. Норвегия (0+1) 1:16:00,1

2. Германия (1+12) +2:06,9

3. Франция (2+17)+2:36,2

...

8. Украина (2+11) +4:17,6

Кстати, ранее сборная Украины финишировала на 8-й позиции в женской эстафете.

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