Германия победила в женской эстафете на чемпионате Европы, сборная Украины замкнула топ-8

Немецкие биатлонистки не имели равных в командных соревнованиях европейского первенства.

Сборная Украины заняла 8-е место в женской эстафете 4x6 км в итальянском Мартелло. Компанию немкам на подиуме составили Франция и Италия.

На первом этапе цвета Украины защищала Ирина Петренко. Она использовала 5 дополнительных патронов и передала эстафету десятой. Елена Городная использовала то же количество патронов выше нормы, но сумела подняться на 9-е место.

Далее Александра Меркушина вообще ушла на штрафной круг. Однако посредственные результаты других команд позволили подняться на восьмую позицию. Кристина Дмитренко сумела сохранить положение сборной Украины.

Чемпионат Европы Мартелло, Италия

Женщины, эстафета

1. Германия (0+9) 1:04:14,2

2. Франция (1+11) +22,3

3. Италия (1+9) +41,4

...

8. Украина (1+17) +2:39,6

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