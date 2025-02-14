Гераскевич завоевал "золото" Кубка Европы по скелетону
Владислав Гераскевич триумфовал на Кубке Европы в норвежском Лиллехаммере. 26-летний украинец финишировал с результатом 1:43,91 минуты.
Отечественный атлет опередил немца Феликса Сейбела и австрийца Александра Шлинтнера. Они отстали от Гераскевича почти на полсекунды. Украинец Ярослав Лавренюк завершил соревнования на 11-й позиции.
Гераскевич завоевал первую награду в нынешнем сезоне. До сих пор лучшим результатом украинского скелетониста было 4-е место на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.
Кубок Европы по скелетону. Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины
1. Владислав Гераскевич
2. Феликс Сейбел +0,24
3. Александр Шлинтнер +0,27
...
11. Ярослав Лавренюк +1,79
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