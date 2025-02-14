iSport.ua
Русский Українська
Другие

Гераскевич завоевал "золото" Кубка Европы по скелетону

Украинский спортсмен показал лучший результат сезона.
Сегодня, 17:22
Владислав Гераскевич / Getty Images
Владислав Гераскевич / Getty Images

Владислав Гераскевич триумфовал на Кубке Европы в норвежском Лиллехаммере. 26-летний украинец финишировал с результатом 1:43,91 минуты.

Отечественный атлет опередил немца Феликса Сейбела и австрийца Александра Шлинтнера. Они отстали от Гераскевича почти на полсекунды. Украинец Ярослав Лавренюк завершил соревнования на 11-й позиции.

Гераскевич завоевал первую награду в нынешнем сезоне. До сих пор лучшим результатом украинского скелетониста было 4-е место на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.

Кубок Европы по скелетону. Лиллехаммер, Норвегия
Мужчины

1. Владислав Гераскевич
2. Феликс Сейбел +0,24
3. Александр Шлинтнер +0,27
...
11. Ярослав Лавренюк +1,79

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: скелетон Владислав Гераскевич

Статьи по теме

Украинский скелетонист стал призером юниорского чемпионата Европы Украинский скелетонист стал призером юниорского чемпионата Европы
Украина завоевала вторую медаль на зимней юношеской Олимпиаде-2024 Украина завоевала вторую медаль на зимней юношеской Олимпиаде-2024
Гераскевич: МОК ведет себя так, будто он слеп Гераскевич: МОК ведет себя так, будто он слеп
Гераскевич: Гутцайт - популистический клоун Гераскевич: Гутцайт - популистический клоун

Видео

Жаркий финал: Беринчик толкнул Дэвиса на последней дуэли взглядов - американец рвался драться
Жаркий финал: Беринчик толкнул Дэвиса на последней дуэли взглядов - американец рвался драться

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: чемпионат мира в Швейцарии продолжится женской спринтерской гонкой
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Свитолина приблизились к топ-20, Ястремская обменялась позициями с Калининой
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко поднялся в третью сотню, Приходько продолжил подъем
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского спринта на чемпионате мира в Ленцерхайде
просмотров

Последние новости

Формула 118:59
Легендарная конюшня Формулы-1 показала болид на новый сезон
Европа18:57
Неймар готов подписать предварительный контракт с Барселоной
Европа18:40
Аморим: Через несколько лет МЮ сможет выиграть АПЛ через несколько лет
Теннис18:18
Самая неудобная соперница: Свентек прервала серию триумфов в Катаре
Европа17:59
Спортдир Барселоны высказался о будущем Щенсны
Украина17:55
УХЛ: Сокол примет Кэпиталз в дерби, Шторм встретится с Кременчугом
Европа17:40
Анчелотти высказался о переговорах о новом контракте Винисиуса
Олимпийские виды17:22
Гераскевич завоевал "золото" Кубка Европы по скелетону
Европа16:47
Три игрока Реала восстановились от травм и попадут в заявку на ответный матч против Манчестер Сити
Европа15:37
Мареска высказался о готовности Челси одинаково хорошо играть во всех турнирах
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK