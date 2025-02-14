Гераскевич завоевал "золото" Кубка Европы по скелетону

Владислав Гераскевич триумфовал на Кубке Европы в норвежском Лиллехаммере. 26-летний украинец финишировал с результатом 1:43,91 минуты.

Отечественный атлет опередил немца Феликса Сейбела и австрийца Александра Шлинтнера. Они отстали от Гераскевича почти на полсекунды. Украинец Ярослав Лавренюк завершил соревнования на 11-й позиции.

Гераскевич завоевал первую награду в нынешнем сезоне. До сих пор лучшим результатом украинского скелетониста было 4-е место на этапе Кубка мира в немецком Винтерберге.

Кубок Европы по скелетону. Лиллехаммер, Норвегия

Мужчины

1. Владислав Гераскевич

2. Феликс Сейбел +0,24

3. Александр Шлинтнер +0,27

...

11. Ярослав Лавренюк +1,79

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