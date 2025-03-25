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Футбол

Миколенко высказался о своей травме, полученной в ответном матче с Бельгией

Украинский защитник поделился информацией о своем состоянии.
Сегодня, 09:46       Автор: Игорь Мищук
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал травму, которую он получил в ответном матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (0:3).

Игрок начинал поединок с бельгийцами в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте.

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Защитник Эвертона сообщил, что получил повреждение бедра, а сроки его восстановления станут известны после медицинского обследования, которое он пройдет в клубе.

"Я получил травму и уже в клубе сделаю обследование. Я повредил бедро", - сказал Миколенко в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Бельгия - Украина (3:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон Сборная Украины Виталий Миколенко

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