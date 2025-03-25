Миколенко высказался о своей травме, полученной в ответном матче с Бельгией
Украинский защитник поделился информацией о своем состоянии.
Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал травму, которую он получил в ответном матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (0:3).
Игрок начинал поединок с бельгийцами в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте.
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Защитник Эвертона сообщил, что получил повреждение бедра, а сроки его восстановления станут известны после медицинского обследования, которое он пройдет в клубе.
"Я получил травму и уже в клубе сделаю обследование. Я повредил бедро", - сказал Миколенко в комментарии ВЗБІРНА.
Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Бельгия - Украина (3:0).
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