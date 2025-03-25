Миколенко высказался о своей травме, полученной в ответном матче с Бельгией

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко прокомментировал травму, которую он получил в ответном матче плей-офф Лиги наций против Бельгии (0:3).

Игрок начинал поединок с бельгийцами в стартовом составе и был заменен на 69-й минуте.

Читай также: Миколенко: Бельгия показала, что является топовой сборной

Защитник Эвертона сообщил, что получил повреждение бедра, а сроки его восстановления станут известны после медицинского обследования, которое он пройдет в клубе.

"Я получил травму и уже в клубе сделаю обследование. Я повредил бедро", - сказал Миколенко в комментарии ВЗБІРНА.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и обзор матча Бельгия - Украина (3:0).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!