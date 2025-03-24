Миколенко: Бельгия показала, что является топовой сборной

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко поделился мыслями о матче с Бельгией.

По словам Миколенко, «красные дьяволы» не показали ничего необычного.

«Мы не смогли контратаковать и из-за этого мы очень часто защищались. На следующем сборе мы увидимся, разберем ошибки. Такие матчи также надо переживать.

Доку - игрок невероятного уровня. Если ты его сдерживаешь 90 минут, то он в последние 3 минуты может сделать результат. Это мы и так знали.

Бельгия нас не удивила. Мы выиграли 3:1 в первом матче, но во втором при поддержке фанатов они продемонстрировали, что топовая сборная», - сказал Миколенко.

Напомним, что ранее поражение от Бельгии прокомментировал Сергей Ребров.

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