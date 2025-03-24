Ребров: Хочется сделать выводы после вчерашней игры

Посмотрим, будут ли они сделаны.

Наставник сборной Украины Сергей Ребров поделился мыслями об игре против Бельгии.

По словам специалиста, в двухматчевом противостоянии были некоторые положительные аспекты.

«К сожалению, даже после того, что мы достигли в первой встрече, благодаря крайне неудачному перформансу и результату вчера, мы не завоевали и не заслуживали попадания в Лигу А.

Необходимо отметить некоторые положительные моменты этого противостояния, учитывая то, что мы играли против очень качественной команды, которая продемонстрировала свои лучшие качества во втором матче.

Однако после такого результата как вчера, эмоции, в первую очередь, могут быть лишь преимущественно негативными. Хочется сделать выводы после вчерашней игры и с помощью летних контрольных матчей начать подготовку к очень важной квалификации на чемпионат мира», - написал Сергей Станиславович в своем инстаграме.

Напомним, что ранее Ребров сказал, что Бельгия ничего не показала в первом тайме.

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