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Бельгия - Украина: стартовые составы на ответный матч Лиги наций

Тренерские штабы национальных команд определились с теми, кто начнет поединок с первых минут.
Сегодня, 20:44       Автор: Антон Федорцив
Сборная Украины / УАФ
Сборная Украины / УАФ

Сборная Украины готова к ответному матчу плей-офф Лиги наций за место в Дивизионе A. Сергей Ребров удивил стартовым составом "сине-желтых".

Национальная команда выходит в схеме с тремя центрбеками. Компанию Ильи Забарному и Николай Матвиенко составит Александр Сваток. Фланги будут закрывать Александр Зинченко и Виталий Миколенко.

В воротах второй раз подряд появится Андрей Лунин. На острие атаки выйдет Владислав Ванат. В средней линии сыграют Алексей Гуцуляк, Иван Калюжный, Егор Ярмолюк и Георгий Судаков.

Бельгия: Селс – Менье, Фас, Дебаст, Кастань – Ванакен, Раскин, Де Брюйне – Троссард, Лукаку, Доку

Запасные: Куртуа, Вандевордт, Мокио, Де Куйпер, Салемакерс, Опенда, Лукебакио, Де Винтер, Де Кетеларе, Мехеле, Хейнен, Батшуаи

Украина: Лунин – Зинченко, Забарный, Сваток, Матвиенко, Миколенко – Гуцуляк, Калюжный, Ярмолюк, Судаков – Ванат

Запасные: Трубин, Ризнык, Бондарь, Михайличенко, Назарина, Ярмоленко, Яремчук, Шапаренко, Довбик, Буяльский, Цыганков, Назаренко

 

К слову, ранее сборная Грузии разгромила Армению в плей-офф Лиги наций.

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