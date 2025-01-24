ESL проведет расследование по поводу бага, из-за которого дисквалифицировали NaVi Junior

Турнирный оператор ESL заявил, что проведет расследование, касательно использования на их турнире популярного бага.

Напомним, накануне NaVi Junior пробились на ESL One Raleigh 2025, но получили дисквалификацию. Их саппорт Станислав Riddys Митрошкин пользовался запрещенным багом.

Позднее пользователи обнаружили, что тем же багом пользовались сапорты Team Spirit, 9Pandas и даже Tundra, получившие прямой инвайт на турнир.

В связи с многочисленными обращениями ESL принял решение провести какое-то внутреннее расследование. Есть вероятность, что NaVi Junior все же вернут заработанный слот.

"Мы знаем о других инцидентах, связанных с багом со смоками в матчах на квалификации. Сейчас мы проводим тщательное расследование, чтобы найти другие случаи.

Обратите внимание, что окончательное решение может занять некоторое время из-за объема необходимой работы", – говорится в заявлении ESL.

С расписанием и результатами NaVi Junior вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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