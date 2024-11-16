Роналду: Я закончу с футболом, когда перестану чувствовать мотивацию

Нападающий сборной Португалии и Ан-Насру Криштиану Роналду высказался о том, планирует ли он завершить карьеру.

По словам легендарного футболиста, пока он чувствует мотивацию играть в футбол - он будет это делать.

"Планирую ли я заканчивать с футболом? Если это должно произойти через год или два... Я не знаю ... Мне скоро будет 40.

Я действительно хочу наслаждаться пока могу это делать, пока я чувствую мотивацию я буду продолжать.

В день, когда я больше не почувствую мотивацию к игре в футбол, я закончу с этим", - сказал Криштиану.

Напомним, ранее сообщалось, что Роналду установил рекорд по победам за сборную.

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